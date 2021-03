Koronavírus-járvány

További szigorításokat szorgalmaz az orvosi kamara elnöksége

Kérik, hogy rendeljék el a plázák, bevásárlóközpontok bezárását, azokban csak az élelmiszerbolt és gyógyszertár tarthasson nyitva, és a közösségi tereket kizárólag a boltok megközelítésére lehessen használni. 2021.03.23 05:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A súlyosbodó járványhelyzet miatt további szigorításokat szorgalmaz a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöksége.



A testület közleményében a döntéshozóktól azt kéri, azonnal korlátozzák az üzletekben egyidejűleg tartózkodó vásárlók számát, és tiltsák meg közterületen a három embernél nagyobb csoportok kialakulását, ez alól kivételt csak az egy háztartásban élők jelenthessenek. Kérik továbbá, hogy rendeljék el a plázák, bevásárlóközpontok bezárását, azokban csak az élelmiszerbolt és gyógyszertár tarthasson nyitva, és a közösségi tereket kizárólag a boltok megközelítésére lehessen használni.



A MOK elnöksége mindenkitől azt kéri, hogy csak rendkívül indokolt esetben mozduljon ki otthonról. Javasolják, hogy a lakosság tervezze meg a bevásárlást, lehetőség szerint hetente maximum egy alkalommal menjenek boltba, és aki teheti, mellőzze a tömegközlekedési eszközöket. Továbbá kérik, hogy ne látogassuk a szeretteinket, ne találkozzunk a barátainkkal, ne menjünk a hétvégén a közkedvelt parkokba, tavakhoz, kirándulóhelyekre, kerüljünk minden halasztható utazást - belföldön is -, és idén maradjon el a húsvéti rokonlátogatás, locsolkodás.



"A találkozások csökkentése, a távolságtartás, a helyes maszkviselés és a kézmosás most emberéletek számában mérhető személyes felelősség" - fogalmaztak. Kiemelték: "a népességarányos halálozási mutatókban napok óta elsők vagyunk a világon". A kórházi osztályok túlnyomó része már Covid-osztály, az intenzív osztályok sokszoros terhelés alatt vannak, a műtők leálltak, az ott lévő lélegeztetőgépeken is már Covid-betegek küzdenek az életükért. A vezényelhető egészségügyi dolgozók elfogytak, a kórházak önkénteseket keresnek a kórházi munka segítésére - írták.



A MOK elnöksége szerint az oltási program gyors, eredményes végrehajtásában "kifejezetten jól állunk", de az, hogy most, a harmadik hullám csúcsán hányan kerülnek kórházba, hány honfitársunkat veszítjük el, az a korlátozó intézkedéseken és a lakosság önfegyelmén, szabálykövetésén múlik.



Ezért egyszerre kell erőltetett menetben folytatni az oltási programot és erősíteni a személyes védekezést, távolságtartást, kapcsolatminimalizálást - írták.