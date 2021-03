Családok éve

Erdő Péter: a család erőforrás

A család erőforrás és olyan közösség, ahol az ember megtanulhat boldog lenni - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek péntek este Budapesten, a Ferenc pápa által meghirdetett családok éve megnyitóján.



Ferenc pápa az Amoris laetitia (szeretet öröme) kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 5. évfordulójára hirdette meg a családok évét.



A rendezvénysorozat magyarországi, a koronavírus-járvány miatt zárt körben megtartott megnyitó szentmiséjén Erdő Péter azért imádkozott, hogy Isten áldja meg a családokat, és adjon nekik erőt a jelenlegi nehéz helyzetben.



"Adja Isten, hogy családjaink erőforrások legyenek mindannyiunk számára", és olyan választ találjanak a mai kihívásokra, amelyek mindenkit gazdagítanak - fogalmazott a bíboros.



Marton Zsolt váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense homíliájában Szent Józsefről és az apák családban betöltött szerepéről beszélt.



József "igaz ember" volt, aki Mária állapotosságáról tudomást szerezve nemcsak a törvényt akarta megtartani, hanem teljes bizalommal Istenre hagyatkozott. "Áldott az az édesapa, nevelőapa, aki föl meri vállalni saját küzdelmeit, Isten elé meri vinni, és hallgat rá" - fogalmazott.



A váci megyés püspök kiemelte: a család évében fontos tudatosítani magunkban, hogy a család "társadalmi létünk alapvető egysége", és - ahogy Ferenc pápa fogalmaz - "a férfi és a nő, az apa és az anya a teremtő Isten szeretetének munkatársai".



A misén felolvasták a családokért felelős tárca nélküli miniszter köszöntőjét. Novák Katalin ebben hangsúlyozta, hogy a családok mindig számíthattak a keresztény egyházak szolgálatára és a családszervezetek közösséget teremtő erejére.



A miniszter megtisztelő lehetőségnek nevezte, hogy a kormánynak része lehet ebben az építkezésben a családokat védő jogszabályok megalkotásával, a szükséges anyagi források megteremtésével és a családközpontú élet feltételeinek biztosításával.



Meglátása szerint a hagyományos család, amely a keresztény élet és kultúra alapköve, ma támadások kereszttüzében áll, romboló erők dolgoznak azon, hogy a családokat szétszakítsák, a közösségeket tönkretegyék, a fiatalokat eltántorítsák a gyermekvállalástól.



Az élet alapvető értékei azonban nem változtak, a "kétezer éve biztos pontokra ma ugyanúgy szükségünk van", mint korábban - tette hozzá Novák Katalin.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára üzenetében úgy fogalmazott: "hisszük, hogy amikor családokról beszélünk, nemzetünk és egyházunk jövőjéről beszélünk, így amikor a családokat támogatjuk, az életet és a jövőt támogatjuk".

Az államtitkár kitért arra, hogy a kormány az elmúlt 11 évben számtalan intézkedéssel segítette a családokat, a házasságra készülőket és a gyermekre vágyókat. Az intézkedéseknek számos eredménye van - mondta, példaként említve, hogy 2010 óta több mint 80 százalékkal nőtt a házasságok száma, és egyre több pár vállal gyereket. A válások száma 27 százalékkal, az abortuszok száma pedig több mint a felére csökkent.



Kiemelte, hogy ezek az örömteli változások csak az egyházak segítségével valósulhattak meg.



Éppen ezért - tette hozzá - a kormány továbbra is számít az egyházak lelki, hitéleti tevékenységére, mint ahogy az egyházak, egyházi közösségek is számíthatnak a kormányra.



Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke azt írta: felmérhetetlenül fontos, hogy egy olyan korban, amely tele van kérdőjelekkel, a családok éve meghirdetésével a katolikus egyház bizonyosságként állítja a családot minden ember elé.



Nincs mindenki előtt személyesen megélt jó példa, "épp ezért fontos üzennünk mindenkinek, hogy nekik is sikerülhet. A család értelmét magunkban hordozzuk, és igenis képesek vagyunk megteremteni azt a magunk számára" - fogalmazott.