Koronavírus-járvány

A rendőrség 4,5 millióra bírságolta a március 15-ei tüntetés szervezőit

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) összesen 4,5 millió forintos közigazgatási bírságot szabott ki négy emberre a március 15-ei jogellenes demonstrációk szervezése, illetve megtartása miatt - közölték a rendőrség honlapján pénteken.



A közleményben kiemelték: a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló tavaly novemberi kormányrendelet szerint rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, tartani, annak helyszínén tartózkodni tilos.



Járványügyi veszélyhelyzetben gyűlések szervezése, tartása, az azokon való részvétel is komoly szankciót von maga után. A gyűlés résztvevői százötvenezer forintig, ismételt elkövetés esetén kétszázezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatók, ha pedig szabálysértési eljárás indul, akkor a pénzbírság akár ötszázezer forint is lehet - írták.



"Rekordokat dönt a fertőzöttek száma, egyre többen - és egyre fiatalabbak - szorulnak kórházi kezelésre, kerülnek lélegeztetőgépre, a koronavírussal összefüggésben egy nap alatt elhunytak száma átlépte a kétszázat. Ilyen körülmények között gyűlést szervezni, tartani nemcsak felelőtlenség, hanem játék embertársaink életével" - fogalmaztak a közleményben.



Sajtóhírek szerint hétfőre, a nemzeti ünnepre a Mi Hazánk Mozgalom és a vírustagadó Gődény György is szervezett nem engedélyezett tüntetést a védelmi intézkedések, korlátozások ellen.



A BRFK hétfő esti közleménye szerint a gyűlések helyszínén tartózkodókat a rendőrök igazoltatták. A maszkhasználat szabályainak megsértése miatt 24, a gyűlés helyszínén tartózkodás miatt 273, mindkét szabálysértés miatt 17 résztvevővel szemben intézkedtek, továbbá 2 résztvevő ellen a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés miatt tettek feljelentést. Jogellenes gyűlés szervezése, illetve tartása miatt 4 emberrel szemben indult közigazgatási eljárás.