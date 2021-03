Itt tartunk

Indul a szúnyoggyérítés a Balatonnál

A kezelés során a parti területekre és a háttérterületek időnként víz alá kerülő mocsaras, nádas részeire koncentrálnak környezetkímélő biológiai módszerrel. 2021.03.19 17:29 MTI

Az idén a korábbi években megszokottnál előbb, március 24-26-án megkezdik az első biológiai légi szúnyoggyérítést a Balatonnál, valamivel több mint ezer hektáron, ott, ahol elindult a lárvák kikelése - közölte a Balatoni Szövetség (BSZ) által megbízott szakértői csoport vezetője pénteken az MTI-vel.



Sáringer-Kenyeres Tamás tájékoztatása szerint a kezelés során a parti területekre és a háttérterületek időnként víz alá kerülő mocsaras, nádas részeire koncentrálnak környezetkímélő biológiai módszerrel. Rossz idő estén a beavatkozás március 29-30-ára eltolódik.



A szakember kifejtette: a Balaton térségében 2500-3000 hektárnyi szúnyogtenyészőhelyet tartanak nyilván. A száraz időjárás miatt ennek egyelőre csak egy része került víz alá, ott kedvezőek a körülmények a szúnyogok szaporodásához. A térségben élő mintegy 24 szúnyogfajból 5-7 az embert is támadó csípőszúnyog. Ezek közül néhány, a balatoni szezon szempontjából meghatározó faj szaporodását lehet megfékezni a mostani biológiai beavatkozással.



A Balatonnál több éve bevált intézkedés a gyérítés korai megkezdése - tette hozzá Sáringer-Kenyeres Tamás.



Arról is beszámolt, hogy az enyhe tél idén sem tizedelte meg jelentős mértékben az áttelelő petéket, imágókat, de ha a következő pár hónap nem lesz túl csapadékos, akkor a légi biológiai és földi kémiai gyérítésekkel - hasonlóan az elmúlt évhez - kezelhető marad a helyzet.



Kitért arra, hogy a tavalyi próbaév volt a balatoni szúnyogirtásban. Az unióban ugyanis betiltották a szúnyogirtó szerek többségét és a légi kémiai szúnyoggyérítést. A korábban megszokott légi kémiai irtás helyett már csak a földi kémiai beavatkozás kapott engedélyt az üdülőrégióban is. A megfelelő szerek használata miatt ez csak a technológiában hozott változást, és így is sikeresnek bizonyult a szúnyogok elleni védekezés a térségben az átlagosan csapadékosnak számító nyáron.



A biológiai védekezésben előrelépést jelentett a tavaly kipróbált és bevált granulátumos kijuttatás. Ez azért jobb a folyékony formánál, mert a vegetáció beindulása, vagyis a fák, bokrok lombosodása után is hatékony, nem marad a leveleken, hanem lepereg a lárvák tenyészőhelyeire - magyarázta Sáringer-Kenyeres Tamás.



Elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan idén is alapvetően a Balatoni Szövetség végezteti a szúnyogok elleni védekezést az üdülőrégióban. Ezt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szúnyoggyérítő programja is segíti, általában egy biológiai és két kémiai beavatkozás elvégzésével.



Az idei első biológiai kezelés több mint tízmillió forintjába fog kerülni a térség településeinek, ezt a költséget lakosságarányosan állják. A szúnyoggyérítést a szövetség által pályázat útján megbízott Pannónia Központ Kft. szakértői csapatának javaslata alapján a közbeszerzésen kiválasztott Corax-Bioner Zrt. végzi el.