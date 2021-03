Koronavírus-járvány

Galgóczi: a regisztrált idősek több mint felét már beoltották

A regisztrált időseknek már több mint fele megkapta a védőoltást - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki, online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, hogy a járvány harmadik hulláma meredeken felszálló ágban van, a brit vírusvariáció gyorsan és könnyen terjed. Jelenleg 10 264 embert ápolnak kórházakban, és 1174-en vannak lélegeztetőgépen.



Az elmúlt 24 órában újabb 10 759 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, így 549 839-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 213, többségében idős, krónikus beteg, ezzel az elhunytak száma 17 841-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 167 190-re nőtt - tette hozzá.



Ismertette: már 1 478 000-en kaptak védőoltást, közülük 444 451-en a második oltáson is túl vannak. A cél, hogy a lakosságot mielőbb átoltsák - mondta.



Kitért arra is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség csütörtöki közleménye szerint az AstraZeneca oltóanyaga biztonságos, nem növeli a vérrögképződés kockázatát, jótékony hatása messze meghaladja az esetleges kockázatokat. Világszerte több millió, Magyarországon pedig több százezer ember kapta meg az oltást. Az oltás utáni nemkívánatos eseményeket Magyarországon az NNK és az Országos Gyógyszerészeti Hatóság is kivizsgálja - tette hozzá.



Még mindig korlátozott számban érkeznek Magyarországra oltóanyagok, de a cél továbbra is a minél nagyobb átoltottság elérése. Fontos a higiénés szabályok és a meghosszabbított korlátozó intézkedések betartása, valamint a védőoltás felvétele - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva az osztályvezető elmondta, Magyarországon 1397 esetben igazolták a brit vírusvariánst, amely a járvány közösségi terjedéséért is felelős; 13 esetben a cseh, 6 mintában a dél-afrikai variánst. Brazil variánst egyelőre nem találtak.



Április második felénél hamarabb nem számítanak arra, hogy érkezik a Janssen egyoltásos vakcinájából, de "ha jön, azonnal bevetjük" - közölte.



Arra a kérdésre, miszerint a háziorvosok nem kapnak elegendő vakcinát, úgy reagált: a heti oltási terveket úgy állítják össze, hogy minden kiszállítható oltóanyagot eljuttassanak a felvételi helyekre, és azokat mindet fel is használják. A háziorvosok többségének ez nem okoz gondot - mondta.