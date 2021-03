Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a rendőrség fellép a gyűlések szervezőivel szemben

A rendőrség információi szerint a közelgő hétvégén magánszemélyek ismét gyűlésre hívják az embereket, nemcsak a főváros területén, hanem országszerte. 2021.03.19 12:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendőrség továbbra is érvényt szerez a hatályos jogszabályoknak, vagyis fellép a korlátozások megszegői, a gyűlések szervezői és résztvevői ellen - jelentette ki az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Gál Kristóf közölte: a rendőrség információi szerint a közelgő hétvégén magánszemélyek ismét gyűlésre hívják az embereket, nemcsak a főváros területén, hanem országszerte.



Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a járványhelyzetben a csoportosulással a résztvevők veszélynek teszik ki a saját egészségüket és másokét is.



A rendőrség ezért mindenkit arra kér, tartsa be a gyűlések tilalmára vonatkozó rendelkezéseket - tette hozzá.



