Koronavírus-járvány

Sinopharm vakcinát kapott, utána ágynak esett az ATV műsorvezetője

Kárász Róbert március 8-án kapta meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját. Az ATV műsorvezetője Sinopharmot kapott. Eleinte nem voltak tünetei, ám tíz nappal később ágynak esett.



"Tünetek: kínzó ízületi és izomfájdalmak, fejfájás, szag- és ízlelésvesztés, köhögés... a többit hagyjuk is" - írta Instagram-oldalán a műsorvezető, aki gyógyszereit is felsorakoztatta: favipiravirt, aszpirint, valamint többek között cinket és C-vitamint is szed.