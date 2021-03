EU

Novák Katalin: a Fidesz kilép az Európai Néppártból

Kilép a Fidesz az Európai Néppártból - tájékoztatta a szervezet elnökségét Novák Katalin, a kormánypárt alelnöke levélben. A levél Novák Katalin Twitter-oldalára csütörtökön került fel.



Novák Katalin "It's time to say goodbye", vagyis Itt az ideje a búcsúnak szöveggel kommentálta a levelet.



A levél címzettje Antonio López-Istúriz White, az Európai Néppárt főtitkára. A szöveg szerint a Fidesz a továbbiakban nem szeretné fenntartani tagságát az Európai Néppártban.



A Fidesz európai parlamenti képviselői március 3-án léptek ki az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjából, miután a néppárti frakció elfogadta alapszabályának módosítását.



A módosítás többek között lehetővé teszi egy egész csoport tagságának kollektív megszüntetését is kellő indokok alapján, a pártcsalád alapszabályának legsúlyosabb megsértése esetén.



Ezt követően március 6-án Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az MTI-vel közölte, a frakcióból való kilépés után a néppárti tagság már csak technikai kérdés.