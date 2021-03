Koronavírus-járvány

Kormányszóvivő: zárul az újraindításról szóló online konzultáció

Csütörtökön este 8 órakor zárul az újraindításról szóló online konzultáció, amit már több mint félmillióan kitöltöttek, de most még mindenki beleszólhat az újraindítás lépéseibe - mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.



Mint mondta, "ugyan még a járványhelyzet legnehezebb napjait éljük", de ahogy haladunk előre az oltással, úgy az újraindításra is készülünk.



"Ennek oka, hogy Magyarország nagy lépésekkel halad az oltásban: már több mint 1 441 706 ember megkapta a vakcinát. Ez lakosságarányosan a második legtöbb embert jelenti az Európai Unióban, ráadásul itt érhető el a legtöbb féle vakcina, ezért nálunk lehet a legeredményesebb az újraindítás" - tette hozzá.



Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: az újraindítás idejét a szakemberek mondják meg. "De nekünk is lehetőségünk van befolyásolni annak ütemét, vagy azt is például, hogy a védettségi igazolvány milyen jogosultságokkal járjon" - jegyezte meg.



A kormányszóvivő arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki az újraindításról szóló online konzultációt a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Jelezte: az online konzultáció eredményét rövidesen mindenki megismerheti.