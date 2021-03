Koronavírus-járvány

Gulyás: nincs még itt az ideje a lazításnak

Nincs még itt az ideje a lazításnak, az egyetlen védekezési mód, ha az oltás folytatódik - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



Gulyás Gergely kiemelte: a szakértők szerint közel vagyunk a harmadik hullám csúcsához, és a számok rendkívül rosszak, de az egészségügyben rendelkezésre állnak szabad kapacitások.



Hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, tegyen meg mindent, hogy a kontaktusok számát csökkenthessék, így gyorsan visszahúzódhat a mostani hullám. Ha gyorsan oltanak és sokan regisztrálnak, akkor negyedik hullám már nem lesz - közölte.



A tárcavezető azt mondta: talán már hetekben, napokban lehet számolni az időt a korlátozások lazításáig.



Kifejtette: a harmadik hullám csúcsa még nehezebb lehet, mint a másodiké volt. Szerdán 207-en haltak meg, több mint 6500 új fertőzött van, több mint 10 ezren vannak kórházban, és 1170-en lélegeztetőgépen - közölte.



Gulyás Gergely köszönetet mondott a megfeszített munkát végző orvosoknak és ápolóknak. További 11 ezer szabad kórházi ágy és 1700 lélegeztetőgéppel felszerelt ágy van - mondta. Hozzátette: a védekezésben a rezidensek és a medikusok is részt vehetnek, vagyis a személyi állomány is bővebb, mint korábban volt, nincs kapacitásprobléma.



A miniszter fontosnak nevezte, hogy mindenhonnan szerezzenek be oltóanyagot, ahonnan csak lehet. Magyarország Európa legjobbjai között van az oltás tekintetében, Málta után itt oltották be lakosságarányosan a legtöbb embert - mutatott rá.



Kitért a konzultációra is, azt mondta, rendkívül népszerű volt. Este nyolckor zárják, az eredményeket pedig a hétvégén nyilvánosságra hozzák - közölte.



Gulyás Gergely szerint közel vagyunk ahhoz, hogy a nyitás megkezdődhessen, és a konzultáció alapján döntenek annak lépéseiről, valamint arról is, hogy a védettségi igazolványokhoz milyen jogosítványok kapcsolódjanak.



Arról is beszélt, hogy a védettség szempontjából továbbra is az a legfontosabb, hogy a legveszélyeztetettebbek, a legidősebbek és a krónikus betegségekkel küzdők legyenek beoltva, ezért helyes az oltási stratégia.



Hangsúlyozta: többlépcsős újraindításban gondolkodik a kormány, azt szeretnék, ha objektív számokkal lehetne meghatározni, hogy mikor lehet nyitni, a nyitást így az oltottság mértékéhez kötik.

A tárcavezető közölte: pénteken ülésezik az operatív törzs a miniszterelnök részvételével, majd Orbán Viktor rádióinterjújában bejelenti a következő időszakra vonatkozó terveket, intézkedéseket.



Megjegyezte: jelenleg a beoltottak száma 1 441 706, és 421 915-en már a második adagot is megkapták.



Elmondta: zajlik a védettségi igazolványok postázása, 1 millió 440 ezer darabot már legyártottak. Már postán van 1 millió 260 ezer igazolvány, tehát rövid időn belül megkapják a dokumentumot az érintettek - magyarázta.



Elérhető a kormány reményei szerint júniusig, vagy akár már májusra a magyar lakosság teljes átoltottsága - közölte a miniszter.



Gulyás Gergely hangsúlyozta, minden olyan vakcinát, amely Magyarországra érkezik és ellenőrzött, illetve nem kötelező félretenni a második oltásra, egy héten belül beadják.



Kifejtette: a beérkezett orosz és kínai vakcinákat a Nemzeti Népegészségügyi Központ megvizsgálja, ez néhány napot igénybe vesz.



Közölte, szigorú szabályok vonatkoznak a második oltás beadásának időpontjára, ezért ha addig garantáltan nem érkezik szállítmány, a második oltást félre kell tenni.



Hozzátette: "Brüsszel elrontotta a vakcinabeszerzést", ezért van szükség keletről jövő vakcinákra. Magyarországon a beadott és a jövőben rendelkezésre álló oltások valamivel több mint a fele keleti vakcina lesz - közölte.



A miniszter szerint nincs érdemi különbség a Magyarországon elérhető vakcinák között. Kitért arra, hogy reményeik szerint csütörtökön - az Európai Gyógyszerügynökség nyilatkozatával - véget érnek az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatos bizonytalanságok.



Hangsúlyozta, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint megbízható az AstraZeneca oltóanyaga.



Elmondta, a kormány az AstraZenecával kapcsolatban felmerült bizonytalanságok ellenére úgy látja, hogy az oltás védettséget nyújt és nem jár komplikációval, mellékhatásokkal.



Hozzátette: az oltás után kialakult komolyabb egészségügyi problémát alaposan ki kell vizsgálni, de ezeknek a mértéke olyan szerény, hogy nem lehet feltételezni, hogy összefüggés van a súlyosabb esetek és az AstraZeneca vakcinája között.



Gulyás Gergely közölte, szakmai kérdésről van szó, és az európai mellett a magyar hatóság is vizsgálja a kérdést.