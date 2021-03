Koronavírus-járvány

Szakértő: büntetőjogi felelősség is terhelheti az oltást megtagadó erdőkertesi háziorvost

Büntetőjogi felelősség is terhelheti a koronavírus elleni oltás beadását megtagadó erdőkertesi háziorvost - mondta Futó Barnabás ügyvéd csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Az ügyvéd jelezte, a büntető törvénykönyv azt mondja ki, hogy aki foglalkozási szabály megszegésével mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanul közvetlen veszélynek teszi ki, az gondatlan veszélyeztetést követ el. Szerinte ugyanakkor a háziorvos tette inkább a szándékos veszélyeztetést merítheti ki, így súlyosabb lehet a büntetési tétel is. Ha súlyos egészségromlást, fogyatékosságot vagy halált okoz a cselekmény, a büntetési tételek súlyosabbak lehetnek - jelezte.



Futó Barnabás szerint ebben az esetben nem szükséges feljelentést tenni, hiszen hivatalból is indíthat eljárást a nyomozóhatóság.



Kérdésre kitért arra is: ha egy politikus azt mondja, hogy "a kormány mutyivakcinákkal akar oltatni", az rémhírterjesztésnek minősülhet, ami hivatalból üldözendő.



A Pest Megyei Kormányhivatal kedden azt közölte, hogy egymillió forintos egészségügyi bírságot szab ki a koronavírus elleni oltás beadását megtagadó erdőkertesi háziorvos praxisára. A bírságot azzal indokolták, hogy az erdőkertesi háziorvos oltásmegtagadása ellentmond az orvosszakmai, etikai és a jogi előírásoknak is.