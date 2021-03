Koronavírus-járvány

Meghalt 207 beteg, 6502-vel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 207 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 6502 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön, kiemelve: eddig 1 441 706 embert oltottak be Magyarországon, közülük 421 915-en már a második dózist is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 539 080-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 17 628-ra emelkedett, a gyógyultak száma 360 895. Az aktív fertőzöttek száma 160 557-re nőtt.



Kórházban 10 386 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1170-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 47 116-an vannak, a mintavételek száma 4 162 688-ra nőtt.



Azt közölték, hogy az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós átoltottsági ranglistán. Már több mint 3,2 millióan regisztráltak, közülük az idősek oltása a legsürgetőbb feladat, hiszen ők vannak kitéve leginkább a betegség súlyos lefolyásának.



Emlékeztettek arra, hogy az újabb védelmi intézkedések értelmében március 22-éig az üzletek zárva tartanak. Kivételek ez alól az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piacok és a termelői piacok.



Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai, járműszervíz-szolgáltatásokat. Az éttermekben továbbra is van lehetőség elviteles vásárlásra.



Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki. Az önkormányzatok kérésére a kormány biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be. A középiskolákban és a felsőoktatásban továbbra is marad a digitális oktatás.



Ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolnak az államigazgatásban is, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.



Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 óra és reggel 5 óra között. Ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni. A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező, és lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.



A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak. A 1,5 méteres távolság tartásával szabadtéren lehet sportolni. Az igazolt sportolók edzései megengedettek, de meccset csak zárt kapuk mögött lehet tartani - írták.



Szigorították a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.



A bértámogatást és az adókedvezményeket kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.

Forrás: koronavirus.gov.hu