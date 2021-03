Mi lehet a baj?

A lakók szerint elviselhetetlen bűz terjeng Csömör és Kistarcsa között, a hatóságok nem érzik

"Milyen lépéseket tervez a kormány a Kistarcsán és Csömörön évek óta érezhető elviselhetetlen bűz felszámolásáért?" címmel nyújtott be kérdést a jobbikos Nunkovics Tibor Nagy István agrárminiszternek, amit a parlament honlapján tettek közzé.



A helyiek már több mint egy éve is panaszkodtak arra, hogy elviselhetetlen bűz terjeng esténként és éjszakánként Csömör és Kistarcsa között. A problémával megkeresték a kistarcsai és a csömöri polgármesteri hivatalt, illetve az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Főosztályát is, a helyzet azonban nem javult hosszútávon.



A lakók úgy érzik, a hatóságok csak egymásra mutogatnak - írja az Index.



Az agrárminiszter válaszában most azt írta, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelenleg is vizsgálja az idei közérdekű bejelentéseket, amelyekről elmondható, hogy általában egy konkrét cég tevékenységére vonatkoznak. A hatóság helyszíni vizsgálatai során a cég telephelyén kívül soha nem érezték a bűzhatást, a bejelentésekben szereplő hulladéklerakó pedig rendeltetéseknek megfelelően működik.



Azzal kapcsolatban, hogy akkor mégis mit éreznek a lakók, az agrárminiszter azt válaszolta, hogy a fent említett cég a hulladéklerakó közvetlen közelségében földmunkákat végzett, amikor is kotrógéppel emeltek ki hulladékot a földből.



Ez esetenként szaghatással járhatott - írta Nagy István a válaszában.



A agrárminiszter szerint problémát okoz, hogy mire a hatóság emberei kiérnek a helyszínre, hogy utánanézzenek a bejelentéseknek, a szagot már nem érezni. Felhívja a figyelmet: a Környezetvédelmi Hatóság minden bejelentést komolyan vesz és kivizsgál.