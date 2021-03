Koronavírus-járvány

Tombol a harmadik hullám Pécsváradon: az elvégzett tesztek kétharmada pozitív

Pécsváradon a tömeges tesztelés közben nagyon sok emberről derült ki, hogy megfertőződött a koronavírussal. A kisváros polgármestere, Zádori János is megbetegedett. Az ATV Híradójának azt mondta, gyermeke vihette haza a fertőzést, a 19 fős osztályából ugyanis 11-en pozitívak lettek. A polgármester és családja először csak karanténba kerültek, de ahogy az orvos is jósolta, néhány napon belül ők is elkapták a fertőzést.



A tesztelést végző orvos azt mondta, hogy jelenleg a középkorúak a legérintettebbek.



Szerinte a brit mutáns lehet a betegségek okozója, erre utal, hogy agresszíven söpör végig egész családokon.



Bíró Ferenc az tartja a legrosszabbnak, hogy eleinte csak enyhe tünetek jelentkeznek a fertőzötteknél, ezért nem lehet tudni, ki az, aki néhány napon belül kórházba kerül és ki az, aki az enyhe tünetekkel megússza.



Az eddigi adatok szerint a tesztek több mint kétharmada mutatott pozitív eredményt, ami egyértelműen jelzi, hogy Pécsváradon tombol a járvány harmadik hulláma.