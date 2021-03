Egészség

Tej Terméktanács: vitathatatlan a tejtermékek szerepe az egészséges táplálkozásban

Változatlan és vitathatatlan a tej és tejtermékek szerepe az egészséges táplálkozásban egy felmérés szerint; amelyből az is kiderült, hogy a fogyasztók nem a tejtermékeket kiváltókként, helyettesítőkként vásárolnak növényi alapú termékeket, sokkal inkább kiegészítő termékként - közölte a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kedden az MTI-vel.



Hozzátették, a felnőtt magyar lakosság 97 százaléka fogyaszt tejet vagy tejterméket, 28 százaléka pedig növényi alapú termékeket, és csak 3 százalék utasítja el teljesen a tejtermékek fogyasztását.



A közleményben Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója ismertette, a kutatás fő célja az volt, hogy megértsék a tejtermék fogyasztási szokásokban bekövetkező változásokat, és azt, hogy mi az oka a még kis piaci részesedéssel bíró növényi alapanyagból készült italok, termékek gyorsuló térnyerésének. A kutatásban arra is keresték a választ, miért hajlandó a vásárlók egy szűk rétege a hagyományos tejtermékekhez képest gyakran jelentős extra felárat fizetni ezekért a termékekért.



A kutatásban megállapították, hogy a növényi alapú termékek tipikus "primer" fogyasztói a nők, az ő fogyasztásuk, vásárlásuk az, ami kihat a család többi tagjának étkezési szokásaira. A fogyasztás motivációi között szerepel az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra való törekvés, a kényszerű okokból (valamilyen tejtermék intolerancia miatt) történő fogyasztás, a változatosabb étkezés iránti igény, valamint a fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulás érzete. A kutatásból az is kiderült, hogy a növényi alapú termékeket nem fogyasztók ezeket a termékeket túlságosan drágának ítélik és nem is tartják azokat igazán finomnak, valamint úgy vélik, ez az egész csak egy múló divathóbort.



Kiemelték, hogy a megkérdezettek kétharmada egyetért azzal, hogy a tej és a tejtermékek nélkülözhetetlen elemei az egészséges táplálkozásnak, illetve, hogy ezekre a termékekre az emberi szervezetnek minden életkorban szüksége van, mindemellett finomak és táplálóak is.



Harcz Zoltán a közleményben arról is beszámolt, hogy a Tej Terméktanács hosszú ideje keresi a megoldást a fogyasztók megfelelő tájékoztatására, valamint igyekszik meghatározni azokat az elemeket, amelyek a reklámokban segítik a valódi tejtermékek és a helyettesítő növényi alapú italok és termékek egyértelmű megkülönböztetését.