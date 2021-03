Állati

Lakott területen fészkelő erdei fülesbagoly-felmérést indít az MME

A fészkelő baglyok felmérése egyike a létező legegyszerűbb madármegfigyelési, adatgyűjtési módszereknek, amelyhez a madarakat nem is kell látni. 2021.03.17 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lakott területeken fészkelő erdei fülesbagoly-felmérést indít a Magyar Madártani Intézet (MME) júniusig - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint az MME ismét a lakosság segítségét kéri, ezúttal lakott területeken fészkelő erdei fülesbagoly-állomány felméréséhez. Mint írják, a fészkelő baglyok felmérése egyike a létező legegyszerűbb madármegfigyelési, adatgyűjtési módszereknek, amelyhez a madarakat nem is kell látni.



Az esti szürkület óráitól alkalmanként kell hallgatózni néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán, parkban sétálva és ezt hetente egy-két alkalommal meg kell ismételni. Ilyenkor a hím és a tojó erdei fülesbagoly gyakran egymásnak válaszolgató jelzőhangját, a körbe-körbe nászrepülő hím szárnnyal tapsolását, később pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszthető hangját kell keresni.



Májusban és júniusban (nagyon korai költéskezdet esetén akár már áprilisban) pedig egy harmadik hang is csatlakozik a repertoárhoz: a fészket elhagyó fiókák jellegzetes eleségkérő sipítozása.



Ha valaki észlelte a hangok valamelyikét, egy elektronikus űrlapnak a gyors és egyszerű, akár okostelefonon is elvégezhető kitöltésével tud hozzájárulni a faj országos elterjedési térképének pontosításához ezen az oldalon: https://goo.gl/forms/bxSOdOqEPMkmRdnR2 .



A felméréssel kapcsolatos további részletek az MME oldalán érhetők el.