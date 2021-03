Családpolitika

Az otthonfelújítási programmal kapcsolatos újabb kérdésekre válaszolt Novák Katalin -videó

Ha például új kémény vagy kerítés épül, akkor a bontás és a szállítás költségeire is elszámolható a támogatás. 2021.03.16 10:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az otthonfelújítási program részleteivel kapcsolatos újabb kérdésekre válaszolt a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a Facebook-oldalán.



Novák Katalin a közösségi oldalán megosztott videóban elmondta: ha a szülőknek egyáltalán nincs bejegyzett tulajdona, azonban a gyermekeknek van százszázalékos tulajdonjoga a felújítandó ingatlanban, akkor is igénybe vehető a támogatás, feltéve, ha kiskorú gyermekekről van szó.



Hozzátette: az az előírás, hogy a kiskorú gyermekeknek és a szülőknek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.



A miniszter ismertetése szerint ha például új kémény vagy kerítés épül, akkor a bontás és a szállítás költségeire is elszámolható a támogatás.



Beszámolt arról is, hogy konyhabútor részének cseréjére is igényelhető a támogatás. A konyhabútorcsere anyagköltsége és vállalkozói díja is szerepelhet a számlán. A főszabály szerint a beépített konyhagépekre igényelhető a felújítási támogatás, a nem beépített, különálló eszközökre nem - hívta fel a figyelmet a miniszter.



Novák Katalin tájékoztatása szerint a Magyar Államkincstár 180 napig ellenőrizheti a támogatás felhasználását, ha az igénylők ennél korábban eladják az érintett ingatant, akkor azért "őket nem fogja semmilyen retorzió érni".