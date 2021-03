Koronavírus-járvány

Sváby András kutyája kiszagolta a koronavírust

Az ATV műsorvezetőjének, Sváby Andrásnak a kutyájáról nemrég kiderült, hogy igazi szuperkutya. A keverék jószág akár az országos Covid-tesztelés titkos szuperfegyvere is lehetne, ugyanis kiszagolta, hogy a műsorvezető párja koronavírusos - írja a Blikk.



"Karcsika egy nagyon ügyes kiskutya. Amikor Andinál az első tünetek jelentkezni kezdtek, az látszott a kutyán, hogy nagyon be van sz.rva. Andi feküdt az ágyon, lázas volt, és Karcsi felugrott a hasára, a mellére, és közvetlen közelről belenézett a szemébe. Andi mondta is, hogy Karcsi tuti észrevette, hogy pozitív lesz a tesztem" - mesélte a műsorvezető. Orvosként dolgozó párjáról nem sokkal később be is bizonyosodott, hogy valóban megfertőződött a vírussal.



"Nagyon durva volt! Hihetetlen, hogy ilyen dolgokat ki tud egy kutya szagolni, megérezni, vagy egyszerűen csak a hullámokat fogja. De az is lehet, hogy egy betegségnek szaga van, amit mi nem érzünk, de elképesztő volt, amikor ezt kiszimatolta" - áradozott Sváby András, akinek az egész családja elkapta a koronavírust. Ő eddig megúszta, mi több, már meg is kapta az első adagot a kínai vakcinából.