Koronavírus-járvány

Meghalt 162 beteg, 8863-mal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 162, többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje és újabb 8863 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap, kiemelve: eddig 1 319 266 embert oltottak be Magyarországon, közülük 392 703-an már a második oltást is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 516 490-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 16 952-re emelkedett, a gyógyultak száma 351 891.



Az aktív fertőzöttek száma 147 647-re nőtt. Kórházban 8764 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1005-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 48 329-en vannak, a mintavételek száma 4 076 943-ra nőtt.



Kiemelték: "a koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél", drasztikusan nő a betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról, amelyek már életbe léptek.



"Most azért kell zárni, hogy minél hamarabb újranyithasson az ország" - írták.



A március 22-éig tartó két hét újabb védelmi intézkedéseinek értelmében az üzleteket be kell zárni. Kivétel: az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piacok és a termelői piacok.



Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai, járműszerviz-szolgáltatásokat.



Az éttermekben továbbra is lesz lehetőség elviteles vásárlásra.



Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki. Az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be. A középiskolákban és a felsőoktatásban továbbra is marad a digitális oktatás.



Ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolnak az államigazgatásban is, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.



Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 óra és reggel 5 óra között. Ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni.



A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező, és lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.



A 1,5 méteres távolság tartásával szabadtéren lehet sportolni. Az igazolt sportolók edzései megengedettek, de meccset csak zárt kapuk mögött lehet tartani.



Szigorítják a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.



A bértámogatást és az adókedvezményeket kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.



Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.



Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.



A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.



Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedést.



A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a járvány rendkívül intenzíven terjed, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni, ezért az általános higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen.



Hangsúlyozták, hogy mind az öt, Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen. Kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. "A járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat" - szögezték le.



Jelezték, hogy az oltási program rendben, ütemezetten történik, Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a veszélyeztetettségük miatt a regisztrált idősek oltása az első. A háziorvosok ehhez AstraZeneca-vakcinát kaptak a héten, a kórházi oltópontokon pedig a Szputnyik V és Pfizer-vakcinával oltanak - írták.



A járvány rendkívül intenzíven terjed, ezért azt kérik, hogy a hosszú hétvégén is mindenki kerülje azokat a helyeket, ahol nagyobb lehet az esélye a fertőzésnek.



Az újraindításról szóló "online nemzeti konzultációban" március 15-éig várják a véleményeket. Az a cél, hogy húsvét környékén fokozatosan és felelősen lehessen megkezdeni a korlátozások feloldását.



A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet - közölték.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (98 435) és Pest megyében (6ö 845) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (29 875), Borsod-Abaúj-Zemplén (29 258) és Hajdú-Bihar megye (28 146). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (11 355).