Koronavírus-járvány

Egyre több gyerek kerül kórházba, még csecsemőket is fertőz a korona-vírus

Két-három hetes újszülötteket is kezelnek koronavírus miatt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben - erről a Blikknek beszélt a kórház belgyógyászati osztályát vezető Dr. Szabó László. Az orvos szerint a harmadik hullámban, az elmúlt hat hétben megháromszorozódott a Covid miatt hozzájuk bekerülő gyermekek száma. Azt mondta, többen is lélegeztetőgépre vagy műtüdőre szorulnak, ami nem volt jellemző korábban.



Az előző hullámokban a gyerekeknél enyhébb tüneteket mutató betegség most már súlyosabb állapotot okoz: a náluk is jellemző az elhúzódó láz, a nagyon rossz közérzet, szaglásvesztés, köhögés, tüdőgyulladás, a betegséget követően a sokszervi gyulladás. Csecsemőkorútól 18 éves korig terjed a betegek kora.



Az orvos szerint míg korábban a vírus, ha bekerült egy családba általában egy embert betegített meg, most már mindenki elkapja.



Az osztályvezető főorvos a lapnak beszélt még arról is, hogy milyen utóhatásokat tapasztalnak a betegségen átesett gyerekeknél, és hogy szerinte hogy fogja bírni a kórház a terhelést.