Koronavírus-járvány

Súlyosan kritikus állapotban van Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő

Bányai Gábor, a Fidesz egyik országgyűlési képviselője még februárban lett koronavírus-fertőzött és pozitív teszteredmény után pár napon belül lélegeztetőgépre került állapota súlyosbodása miatt.



Pénteken a képviselő családja tett közzé azt a Facebook-bejegyzést, amely szerint a hét elején a politikus állapota tovább romlott, így továbbra is lélegeztetőgépen és altatásban tartják a Kiskunhalasi Mobil Járványkórház orvosai. A család a posztban megköszönte a kórház egészségügyi dolgozóinak erőfeszítéseit.



"Kedves Barátaink, Ismerőseink, Rokonaink!



Édesapánk állapota a korábbi gyors javulást követően a hét elején negatív irányba fordult. Az állapota jelenleg súlyosan kritikus, továbbra is lélegeztetőgépen és altatásban tartják.



A Kiskunhalasi Mobil Járványkórház kiváló orvosai és ápolói mindent megtesznek, hogy a súlyos állapotban lévő betegek életét megmentsék. Tudjuk, hogy Édesapánk is a legjobb kezekben van.



Az elmúlt hetekben rengeteg szeretetet, aggódást és imát kaptunk Önöktől, amelyet hálásan köszönünk.



Kérünk Mindenkit, hogy ne adja fel a reményt, mert tudjuk, hogy Apa szervezete folyamatosan harcol a vírus ellen. Egyszer már gyógyulásnak indult, ezúttal is sikerülni fog!



Nem lehet elégszer megköszönni, de ezúton is köszönjük a Kiskunhalasi Mobil Járványkórház orvosainak, ápolóinak a hihetetlen erőfeszítését, amit nap, mint nap tesznek a betegekért!



Hálás szívvel gondolunk rájuk!



Ne add fel Apa, várunk haza!



Nagyon szeretünk!" - írja a Facebookon a képviselő családja