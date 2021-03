Koronavírus-járvány

Több száz millió forintból fejlesztette járványügyi ellátó központját az SZTE

Az egyetem már eddig is hatalmas erőfeszítéseket tett a koronavírus-fertőzött betegek ellátása érdekében, és a folyamatosan növekedő betegszámhoz igazodva növeli tovább kapacitásait. 2021.03.12

Több száz millió forintból fejlesztette a koronavírusos betegeket fogadó járványügyi ellátó központját a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), ennek köszönhetően képessé vált arra, hogy a harmadik hullámban is fogadni és eredményesen kezelni tudja a fertőzötteket - közölte a felsőoktatási intézmény pénteken a honlapján.



A közelmúltban több száz millió forintos kormányzati támogatásból korszerűsítették az egyetem Kálvária sugárúti járványügyi ellátó központja épületének elektromos hálózatát és szennyvízgyűjtő vezetékrendszerét, valamint kicseréltek két betegszállító liftet is.



A folyamatosan növekedő betegszámhoz igazodva tovább növelték a páciensek intenzív osztályos ellátásához nélkülözhetetlen orvosigáz, oxigén, vákuum és sűrített levegő kapacitását. Bővítették a súlyos betegeket megfigyelő kamerarendszert, így akár központilag, a nővérpultból is lehet monitorozni az aktuális állapotváltozást.



A közleményben idézik Fendler Juditot, az SZTE kancellárját, aki azt mondta, hogy az egyetem már eddig is hatalmas erőfeszítéseket tett a koronavírus-fertőzött betegek ellátása érdekében, és a folyamatosan növekedő betegszámhoz igazodva növeli tovább kapacitásait. Kiemelte, nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók egészségének megőrzésére is. Ennek részeként a nagy forgalmú betegellátó egységekben ötven, a levegőben terjedő kórokozók számát jelentős mértékben csökkentő UV-C légsterilizáló készüléket helyeztek üzembe.



A kancellár hangsúlyozta, mindannyiunk közös érdeke, hogy az egészségügyben dolgozók után - akiknek átoltottsága mára már igen magas Szegeden - a lakosság minél nagyobb számban vegyen részt az oltási programban. Az SZTE oltópontjain megfeszített tempóban folytatódik a lakosság és a vakcinációból eddig kimaradt egészségügyi dolgozók oltása.



Fendler Judit kifejtette, Szegeden az egészségügyi dolgozók, a logisztikai munkatársak és a hallgatók jelentős része közreműködik a járványügyi ellátásban szakmájától függetlenül, a betegellátás, a szűrés, vagy akár a vakcinálás területén. Az oltópontokon a héten több ezer ember oltását végzik el az orvosok és szakdolgozók. A napi oltásszámot a kapott vakcina mennyiségéhez igazítva, a kormányhivatal koordinálása mellett rugalmasan tudják alakítani. Így, amennyiben a rendelkezésre álló vakcina mennyisége megengedi, az SZTE akár kilencven oltópontot is tud működtetni, ahol valódi tömeges oltásra van lehetőség - hangsúlyozta a kancellár.