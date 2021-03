Közlekedés

BFK: indul az átvezető villamosvonal tervezése a majdani Galvani hídon

Indul a villamosvonal tervezése a majdani Galvani hídon: az új, kétvágányú, négy kilométeres villamospálya a budai Fehérvári úttól az új Duna-hídon és Észak-Csepelen át, továbbá a ráckevei-Duna-ági új hídon keresztül a pesti Gubacsi útig tart majd és öt, akadálymentes megálló lesz rajta - tudatta a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) szerdán az MTI-vel.



A tervezésre 2020 szeptember 3-án kiírt közbeszerzés nyertese a Közlekedés Kft. - TEN-T Zrt. - Arcus Mérnöki Iroda Kft. alkotta konzorcium - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Mint írták, az új hídon, illetve a kapcsolódó úthálózaton futó villamosvonal tervezőjének kiválasztására szolgáló közbeszerzés nyertesének minden szakterületre vonatkozóan el kell készítenie idén júliusra a bírálati engedélyezési tervet, szeptemberre a végleges engedélyezési tervet, végül november végére meg kell szereznie az összes szükséges jogerős engedélyt, hozzájárulást és jóváhagyást.



"A kormány célja, hogy könnyebb legyen Budapesten közlekedni és ennek sarokköve a kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése. Ezért magától értetődő, hogy a déli új Duna-hídon villamosvonalnak is épülnie kell. Az Új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány. Az önkormányzati választások után a híd pozíciójáról kialakult vitát követően pedig a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa - a fővárosi önkormányzat és a kormány közös városfejlesztési szerve - 2020 februárjában megerősítette, hogy Budapest következő hídja a budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épüljön meg" - idézték a közleményben Fürjes Balázst, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárát.



Hozzátették: a NIF Zrt. és a kormányzati BFK irányításával készülő új Duna-híd a számítógépes forgalmi modellezés szerint önmagában is jelentősen tehermentesíti majd a belsőbb hidakat, és lehetőséget teremt a belváros forgalomcsillapítására.



A híd javítja a kapcsolatokat Budapest déli részei között, segíti az itt lévő barnamezős területek revitalizációját. Csepel most először kap közvetlen kapcsolatot a XI. kerület felé, valamint villamos is először lesz a szigeten.

A közlemény idézték Vitézy Dávidot, a BFK vezérigazgatóját, aki elmondta: a Rákóczi hídra két évtizeddel megépülése után kerültek fel a villamossínek, a híd átadása után közel húsz évvel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) indította el a beruházást, amely 2015-re készült el. Addig üresen tátongott a helyük a híd közepén, és a város láthatóan hamarabb körülvette és körülnőtte az új hidat, mint ahogy a villamos megépült.



Ezt a hibát a Galvani híddal nem szabad elkövetni, eleve villamospályával együtt kell megépíteni. Az új villamosvonal a Budai Fonódó villamoshálózat vonalait tudja majd összekapcsolni Újbuda felől a dél-pesti vonalhálózattal és a Határ úti metróállomással - hangsúlyozta Vitézy Dávid.



A BFK közleménye szerint a tervezőknek a két hídon közösségi közlekedési sávokat kell kialakítaniuk, amelyeket a villamosok és buszok is használhatnak majd. A kapcsolódó úthálózat városias jellegű lesz, a villamosok szintbeni csomópontokon, sok helyen fasorok, zöld felületek között haladnak majd. Az új vonalról mindkét déli hévre, azaz a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalra is át lehet majd szállni.



A tervezendő szakaszon öt - Fehérvári út, Szerémi út, Budafoki út, Weiss Manfréd út H7, és Soroksári út H6 - akadálymentes megálló lesz.



Az csak később dől majd el, hogy a BKK milyen viszonylatot járat majd itt. Ez attól is függ, hogy az új hídhoz kapcsolódó úthálózat hogyan épül meg Pesten a Gubacsi úttól az Üllői útig - írták.



A BFK szerint a legvalószínűbb egy olyan villamosjárat, amely a Határ út metróállomástól indul, és a Határ úton, illetve a Gubacsi úton éri el az új szakaszt. A Fehérvári útnál kapcsolat jönne létre a meglévő villamoshálózattal, és Újbuda központ, a Móricz Zsigmond körtér, a Villányi út, a BAH-csomópont, az Alkotás utca, a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy felé - olvasható a közleményben.