Közlekedés

Márciustól közfeladatot ellátó személynek minősülnek az útellenőrök

Március elsejétől a büntető törvénykönyv szerint közfeladatot ellátó személynek minősülnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útellenőrei és kezelői ellenőrei, így aki a munkájuk során bántalmazza, erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, vagy intézkedésre kényszeríti őket, az akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.



A társaság az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: az útellenőrök rögzítik a közutakon a szükséges beavatkozásokat, ott vannak a baleseti helyszíneknél, segítenek a bajba jutott autósokon vagy állatokon, télen gyorskátyúzást végeznek, továbbá táblák és egyéb úttartozékok soron kívüli javításáról is gondoskodnak.



A kezelői ellenőr hatósági jogkörben eljárva a túlsúlyos és/vagy túlméretes tehergépjárművek ellenőrzését végzi a mérőállomásokon, illetve mobil egységekkel. Ennek során a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő járművet visszatarthatja a közlekedésbiztonsági kockázat elhárításáig.



Kitértek arra is, hogy 2019-ben készítettek egy belső, reprezentatív felmérést, amelyet 1480 szakember töltött ki. Eszerint a nyilatkozók 88 százalékát sértegették már, több mint 20 százalékát megdobálták autókból paradicsommal, sörös dobozzal vagy műanyag flakonnal. Továbbá minden harmadik közutast "ledudáltak" már munkavégzés közben - olvasható a közleményben.