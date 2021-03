Koronavírus-járvány

Kunhalmi Ágnes teljes bérkompenzációt kér a gyermekével otthon maradó szülőnek

Hétfőtől egy hónapra bezárnak az általános iskolák, óvodák, ezért a gyermekeikkel otthon maradóknak szükségük van a teljes bérkompenzációra. 2021.03.07 15:08 MTI

A kormány garantálja, hogy jövedelemkiesés nélkül maradhassanak otthon gyermekükkel a munkavállalók - szólított fel Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, az MSZP társelnöke online sajtótájékoztatóján vasárnap.



Hétfőtől egy hónapra bezárnak az általános iskolák, óvodák, ezért a gyermekeikkel otthon maradóknak szükségük van a teljes bérkompenzációra, 100 százalékos táppénzre. Gondoskodjon róla a kormány! - mondta az ellenzéki politikus.



Kunhalmi Ágnes beszélt arról is, hogy nincs minden családban a távoktatáshoz szükséges számítástechnikai eszköz, emiatt is szüksége van segítségre a diákoknak, továbbá a közmédiát be kell vonni a távoktatásba.



Hozzátette: a gyerekek jelen körülmények között nem tudnak felkészülni az érettségire, ezért azt nem lehet hagyományos formában megtartani.



Kunhalmi Ágnes hangsúlyozta, minél hamarabb meg kell kapniuk az oltást a pedagógusoknak, iskolai, óvodai, bölcsődei dolgozóknak és az érettségiző diákoknak.



A kormány segítse végre a tanárokat és a diákokat! - szólított fel az MSZP társelnöke.



Kunhalmi Ágnes szóvá tette azt is, hogy a miniszterelnök úgy állítja be, mintha mindent megtett volna az oltóanyag beszerzéséért, holott a Moderna-vakcináknak csak a felét kötötték le.



Ne hagyja a kormány, hogy mások használják fel az EU által a magyaroknak szánt oltóanyagot! Ahelyett, hogy Brüsszelt szidnák, használják fel az unió által kínált lehetőségeket, így semmi alapjuk az EU bírálatára - jegyezte meg az ellenzéki politikus.



Az MSZP szerint semmilyen vakcinát nem szabad lemondani, a járvány harmadik hulláma megmutatta, hogy a vírus mutánsai egyre veszélyesebbek - mondta.



Kunhalmi Ágnes kitért arra is, hogy most hétvégén indult volna a tömeges oltás az oltópontokon, de a rendszer összeomlott, téves sms-ket küldtek a vakcinára váróknak.



A kormány ne a néppárttal veszekedjen, hanem végezze a dolgát és gondoskodjon az emberek beoltásáról! - fogalmazott a szocialista politikus.



Szerinte az is érthetetlen, mi szükség pont a világjárvány kellős közepén egészségügyi reformra, tíz évük volt rá. Épp most kell kikényszeríteni az új foglalkoztatási jogviszonyokat? - tette fel a kérdést. Az eredmény több mint ötezer távozó egészségügyi dolgozó a Covid-járvány harmadik hullámában. A kormány csak növeli a káoszt - vélekedett az ellenzéki politikus.