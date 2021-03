Koronavírus-járvány

Doktor Gődény szerint a külföldi sajtó korrekten számolt be a vírusellenes tüntetéséről - videó

"A francia sajtó is nagyobb és korrekt, a lényegre és a valóságra kíváncsi érdeklődést mutatott a Hősök terei rendezvényünkre, szemben a hazai médiával" - írta Facebook-oldalán Gődény Doktor. Állítása szerint a külföldi sajtó nem a megszokott, a beijedt politikusok által a zugfirkászoknak és szerkesztőknek odadobott szánalmas csontokat szopogatják, az unalmas hazugságokat és rágalmakat ismételgetve.



A vírustagadó szerint a lenti az összeállítást a külföldi sajtó munkatársainak anyagaiból rakta össze. A TV Libertés és az RT DE riportjából kiderül, ők hogyan látják a magyar helyzetet, és milyen szempontok fontosak számukra a koronavírus hisztéria kapcsán.



"A német híradás is lelkesen tudósított rólunk, amit nem elég, hogy közel negyedmillió ember látott, de érdemes megnézni azt a több ezer lájkot és lelkesítő, gratuláló kommnetet is, amit idehaza a „korrekt, elfogulatlan, tisztességes és hiteles” médiának köszönhetően nem kaptunk meg" - közölte.