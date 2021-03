Koronavírus-járvány

Kásler Miklós elrendelte az egynapos sebészeti ellátások felfüggesztését

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elrendelte az egynapos sebészeti ellátások azonnali felfüggesztését.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: világszerte, így Magyarországon is erőteljesen emelkedik a megbetegedések és halálozások száma a koronavírus-járvány harmadik hullámában a vírusvariánsok, egyebek között a brit mutáció megjelenése miatt. Az egyre több koronavírusos beteg folyamatos ellátásának biztosítása, a járvány megfékezése, valamint a kórházak tehermentesítése érdekében Kásler Miklós péntek délután utasítást adott valamennyi aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, valamint az Országos Mentőszolgálat vezetőjének az egynapos sebészeti ellátások azonnali felfüggesztésére.



Emlékeztettek, hogy a miniszter korábban, a járvány kedvező alakulásának köszönhetően, február 3-ától elrendelte az egynapos sebészeti ellátások újraindítását, amelyet - tekintettel a vírusvariánsok fokozott terjedési képességére - most azonnali hatállyal visszavont. A visszavonás mindaddig érvényben marad, amíg a járványhelyzet indokolja - írták.



"Minden időben hozott döntés és korlátozó intézkedés életeket ment" - fogalmazott az Emmi, hozzátéve: "egészségügyi rendszerünk eddig is rugalmasan alkalmazkodott a hazai járványhelyzethez, a kórházban dolgozók lassan egy éve a frontvonalban helytállnak, és küzdenek a koronavírus-fertőzött betegekért".



Kásler Miklós mostani rendelete is a magyar emberek biztonságos ellátása és egészségének megóvása érdekében született - áll a közleményben.