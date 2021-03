Koronavírus-járvány

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében szünetelnek a nyilvános szentmisék

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek elrendelte a nyilvános szentmisék szüneteltetését az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.



Az MTI-hez is eljuttatott pénteki rendelkezés szerint a templomokat nem zárják be, de a nyilvános liturgiák hétfőtől az egész egyházmegye területén szünetelnek.



Az egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, legfeljebb ötven ember részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő - olvasható a dokumentumban.



A bíboros felmentést ad a főegyházmegyében élő minden hívőnek a vasárnapi szentmisék kötelező látogatása alól.



Korábban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azt közölte, hogy a katolikus templomokban továbbra is lehet nyilvános miséket tartani, ha a megyés püspök ettől eltérően nem rendelkezik.