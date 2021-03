Gyász

'Sajnos elvesztettük őt' - feleségét gyászolja Koltai Lajos

2021.03.05 11:48 ma.hu

A világhírű operatőr és rendező is megözvegyült a világot sújtó koronavírus-járvány következményeként, az elismert művész feleségét vesztette el. A Blikknek sikerült megszólaltatnia a gyászoló férjet, aki elmondta, hetek óta nagyon aggódott a kedveséért, aki veseproblémák miatt került kórházba, ám ahelyett, hogy javult volna, egyre rosszabbul lett, majd még a koronavírus is megtámadta.



"Sajnos elvesztettük őt... A kórházban kiderült, hogy elkapta a vírust is, és a vége felé már ez is közrejátszott abban, hogy nem bírta tovább a szervezete" - mondta Koltai Lajos



A megtört művész elmondta, hogy ezekben a szörnyen nehéz időben szerencsére gyermekeire, két lányára támaszkodhat, akikkel kölcsönösen segítik egymást.



"Intézem a teendőket, a temetést, és ott vannak a gyerekek is. Ezekben a nehéz pillanatokban ők adnak erőt nekem" - mesélte a neves operatőr-rendező.



Koltai Lajos még a középiskolában ismerte meg Bordás Katalint. Ötvenkét éven át voltak együtt.