Orbán: a bölcsődéket nem zárják be, a virágboltok nőnapon nyitva maradhatnak

Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvétkor nyithassunk - mondta a Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök hozzátette: "Az biztos, hogy a mostani kéthetes zárással befordultunk a célegyenesbe, most már a vírus elleni háborúnak utolsó szakaszában, a célegyenesben vagyunk.



A korlátozásokkal kapcsolatban bejelentette: a bölcsődéket egyelőre megpróbálják nyitva tartani, a virágosok pedig a nőnapra tekintettel március 8-án még nyitva lehetnek.



Orbán Viktor a szigorításokról szólva kijelentette: nem volt más választásuk, mert a járványügyi szakemberek azt mondták, "tragédia lesz", ha nem lépnek.



Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvét környékén nyithassunk - fogalmazott, jelezve, hogy március 15-ig várják a véleményeket a nyitásról szóló konzultációhoz, és az ezt követő héten megtervezik, hogy húsvétkor milyen fokozatos lépésekkel tudnak nyitni.



Megerősítette: az óvodák és az általános iskolák bezárnak, ugyanakkor a bölcsődéknél a fertőzések egyelőre olyan alacsony számot mutatnak, hogy azokat megpróbálják nyitva tartani.



Közölte: az élethez szükséges szolgáltatások, így az élelmiszerboltok és a tavaszi kerti munkához szükséges eszközöket áruló boltok nyitva lesznek, de minden másnak, így az éttermeknek, kaszinóknak, szállodáknak, műszaki- és szórakoztatócikkeket árusító boltoknak mind be kell zárniuk.



Közölte azt is: a nőnapra tekintettel március 8-án, hétfőn a virágboltok nyitva maradhatnak, de utána nekik is be kell zárniuk.



