Ítélet

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Siklósnagyfalu polgármesterét

Költségvetési csalás és sikkasztás miatt jogerősen másfél év - négy évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Törvényszék a baranyai Siklósnagyfalu független polgármesterét - tájékoztatta a bíróság az MTI-t.



A törvényszék a csütörtökön kihirdetett határozatról szóló közleményében azt írta, hogy a Kosztics József (független) polgármester irányítása alatt álló település önkormányzata 2011-ben több pályázatot is benyújtott különböző minisztériumokhoz.



A egyik esetben az iskola újraindítása címén igényeltek forrást a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól. A támogatási szerződés megkötése után a polgármester megállapodott a másodrendű vádlott által vezetett - utólag, valótlan tartalmú számlák kiállítása céljából alapított - gazdasági társasággal a kivitelezési munkák elvégzésére. A másodrendű vádlott a cége nevében csaknem négymillió forint összegben állított ki számlát. Emellett a polgármester egy másik társaságtól is beszerzett egy, 3,6 millió forint kifizetéséről szóló számlát.



A polgármester benyújtotta a számlákat a minisztériumhoz, ahonnan támogatásként 7,6 millió forintot kifizettek a község számára. Ezek a számlák - közölte a bíróság - azonban valótlan tartalmúak voltak, a munkákat már korábban más cégek elvégezték, ami után az önkormányzat korábban szintén igénybe vett állami támogatást.



A polgármester a baranyai munkaügyi központtal is kötött szerződést, a "Kistérségi Startmunka" mintaprogramban való részvételről. E pályázattal kapcsolatban szintén benyújtott a másodrendű vádlott által kiállított, valótlan tartalmú számlákat, amelyek alapján jogosulatlanul vettek igénybe 7,8 millió forint támogatást.



A polgármester mintegy ötmillió forintot felvett az önkormányzattól, ez a másodrendű vádlott cége által kiállított, földmunkákról, építési tevékenységről szóló, valótlan tartalmú számlákkal került be az önkormányzat könyvelésébe.



A jogerős határozat értelmében a polgármestert költségvetési csalás, sikkasztás, számvitel rendjének folytatólagosan elkövetett megsértése és magánokirat hamis felhasználása miatt másfél év - négy évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélték. A másod-, harmad- és negyedrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és sikkasztás miatt ítélték el, ezért a másodrendű vádlottat egy év - három évre felfüggesztett - börtönre, a harmad- és negyedrendű vádlottat pénzbírságra ítélték.



A Pécsi Törvényszék az MTI érdeklődésére közölte, hogy a - jelenleg is hivatalban lévő - polgármester január óta egy másik ügy miatt letartóztatásban van jelentős értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás gyanúja miatt. Az általa irányított önkormányzatnak és a helyi szociális szövetkezetnek 7,3 millió, illetve 6,9 millió forint kárt okozott a gyanú szerint.



A Pécsi Törvényszék januári közleményében jelezte, hogy a gyanúsított többször állt már bíróság előtt hasonló bűncselekmények elkövetése miatt.