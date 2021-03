Bűncselekmény

Két év börtönt kapott a férfi, aki fizetés nélkül távozott az ország 40 szállodájából

A hotelekből általában az utolsó éjszaka előtti napon fizetés nélkül távozott és legtöbbször még aznap este megszállt egy másik településen lévő szállodában. 2021.03.04 11:06 MTI

Jogerősen két év, börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék azt a férfit, aki fizetés nélkül távozott az ország 40 szállodájából - közölte a törvényszék szóvivője csütörtökön az MTI-vel.



Dobó Dénes tájékoztatása szerint a férfi közel fél éven át az ország több szállodájában is eltöltött pár napot, majd minden esetben fizetés nélkül távozott. A másodfokú bíróság a 38 rendbeli csalás bűntette és 2 rendbeli csalás vétsége miatt indult büntetőeljárásban a Hajdúszoboszlói Járásbíróság elsőfokú ítéletét helybenhagyta, a vádlottat jogerősen két év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá közel egymillió forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.



A bíróság által megállapított tényállás szerint a 49 éves férfi 2019. február 6-án szabadult ugyanilyen ügyben elrendelt letartóztatásából, majd hat nappal később ismét úgy vett ki egy szobát egy hajdúszoboszlói hotelben, hogy azért nem akart fizetni.



Volt, hogy a férfi álnéven az alkalmazottakat megtévesztve jelentkezett be a szállodák recepcióin, majd úgy vette igénybe a hotelek szolgáltatásait, hogy nem állt szándékában fizetni, arra anyagi lehetősége nem is lett volna. A vádlott 2019. február 12. és november 18. közötti időszakban összesen 40 szállodában 164 éjszakát töltött az ország különböző területein.



A férfi legtöbbször interneten keresztül foglalt szállást három-öt napra, de a szállodai tartózkodása során többször meg is hosszabbította foglalását. A hotelekből általában az utolsó éjszaka előtti napon fizetés nélkül távozott és legtöbbször még aznap este megszállt egy másik településen lévő szállodában.



A vád szerint a férfi Pécsen öt szállodában is így járt, de két-két alkalommal megfordult Hajdúszoboszlón és Sárváron is. A férfit, aki Szombathelytől Vásárosnaményig több tucat hotelt megkárosított, 2019. november 18-án egy veresegyházi szállodában fogták el, majd őrizetbe vették. A vádlott a 40 sértettnek összesen közel 3,5 millió forint kárt okozott, ami nem térült meg.