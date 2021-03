Koronavírus-járvány

Meghalt 152 beteg, 6278-cal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 152 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 6278 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.



A kormányzati portálon azt írták: 446 178-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 15 476-ra emelkedett, a gyógyultak száma 328 136.



Az aktív fertőzöttek száma 102 566-ra nőtt. Kórházban 6554 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 639-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 41 440-en vannak, a mintavételek száma 3 749 907-re nőtt.



Közölték: folyamatos az oltás, eddig 785 440 embert oltottak be, közülük 267 153-an már a második dózist is megkapták. "A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma" - írták, kiemelve: ezért továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések, szigorúbbak lettek az utazási szabályok, és módosították az oltási stratégiát, hogy minél többen minél hamarabb megkaphassák az első oltást.



A következő egy hét oltási terve szerint folytatódik a regisztrált idősek oltása a háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával), 114 ezer Pfizer-vakcinát pedig a kórházi oltópontokon adnak be az időseknek. Ezen felül 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be sms-ben most hétvégére, ők AstraZenecát kapnak - írták.



Mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen - hangsúlyozták.



Hozzátették, hogy csütörtökön újabb AstraZeneca-vakcinaszállítmány érkezik, de a szállítmány a várt 127 200 adag helyett csak 105 600 adagot tartalmaz. Emellett újabb Szputnyik vakcina is érkezik.



A járvány felszálló ága miatt azt kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.



A kormány meghosszabbította a jelenleg hatályban lévő védelmi intézkedéseket. A kormány álláspontja, hogy - ha majd a járványügyi helyzet lehetővé teszi -, csak fokozatosan és felelősen lehet feloldani a korlátozásokat - közölték, hozzátéve: az újraindításról továbbra is várják az emberek véleményét "az online nemzeti konzultáción".



A kormány csütörtök reggel is ülésezik, a döntésekről a 11 órakor kezdődő Kormányinfón adnak tájékoztatást - írták.



Az uniós beszerzésekből öt gyártótól vár Magyarország vakcinát, de közülük csak a Pfizer-, a Moderna- és az AstraZeneca-vakcina rendelkezik uniós engedéllyel, és ezekből kezdték meg a szállítást Magyarországra. Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés oltóanyag érkezik és lassan, Magyarország mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez - írták.

A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is lekötöttek. A kínai Sinopharm oltóanyagból eddig 550 ezer adag érkezett, amellyel jelenleg is tart a regisztrált idősek oltása a háziorvosoknál. Az orosz vakcinát eddig a regisztrált 60 év felettiek oltására használták fel a megyei kórházak oltópontjain. A múlt héten érkezett 100 ezer ember oltásához elég vakcinával jövő héten kezdődhet meg az oltás.



Este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van, ez alól csak igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni.



A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos szabályok is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer lakosúnál nagyobb települések egyes közterületein a maszkviselés kötelező. Sporttevékenység alatt, valamint parkokban, zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.



A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van.



Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.



Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele céljából tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket, korcsolyapályákat.



Magán- és családi rendezvények (például születésnap) - nem számítva a 14 év alattiakat - maximum 10 ember részvételével tarthatók meg. Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.



A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.



A közösségi közlekedést díjmentesen használhatják az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



Az igazolt fertőzöttek megyei eloszlását mutató térképet informatikai okok miatt később frissítik.

