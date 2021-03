Egészségügy

Kásler: a fokozódó járványhelyzet ellenére is történelmi előrelépés valósul meg a magyar egészségügyben

2021.03.03 MTI

A fokozódó járványhelyzet ellenére is történelmi előrelépés valósul meg a magyar egészségügyben; ennek keretében jelentősen emelkednek az orvosi és szakdolgozó bérek, kivezetésre kerül a hálapénz, valamint különválik a magán és az állami ellátás - olvasható az emberi erőforrások miniszterének szerdán közzétett Facebook-bejegyzésében.



Kásler Miklós kiemelte, az egészségügyben dolgozók, akik már lassan egy esztendeje küzdenek a frontvonalban a koronavírus-fertőzött betegekért, továbbra is példa értékűen helytállnak. Ugyanakkor - teszi hozzá - számukra is csak az emberek nagyarányú átoltottsága hozhat valódi enyhülést a kimerítő szellemi és fizikai terhelésben.



Mint írta, Magyarországon az utóbbi hetekben kedvezően alakuló oltási hajlandósággal együtt kedvezően alakult a beoltottak száma és aránya is.



"Ez rendkívül fontos, hiszen minden egyes beadott oltással életet mentünk, az ellátórendszert és az egészségügyi dolgozókat pedig tehermentesítjük" - írta a miniszter bejegyzésében.