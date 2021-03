Koronavírus-járvány

Így reagált Karikó Katalin a magyar oltási terv módosításaira

Magyarország módosította a napokban a védőoltások beadásának stratégiáját az AstraZeneca és Pfizer-BioNTech vakcinák esetében. Az utóbbi vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó Karikó Katalin is megszólalt a magyar lépésről az Index beszámolója szerint.



Mint ismeretes, vasárnap egy televízióinterjúban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője azt mondta, hogy klinikai, tudományos és szakmai ismeretek alapján igyekeznek kitolni a második oltás időpontját. A Pfizer vakcinánál a 21. napról a 35. napra tolják a második oltást. Az AstraZeneca vakcinánál az alkalmazási előirat szerinti maximális időtartamot kihasználva, a 12. héten adják be a második vakcinát. A Moderna, valamint az orosz és a kínai vakcinák esetében egyelőre nem változtatnak a két oltás közötti oltási sémán.



Erre reagált most Karikó Katalin Facebook-oldalán egyik követőjének. A magyar származású biokémikus, aki kulcsszerepet játszott a vakcina kifejlesztésében, azt írta, hogy nem kell aggódni, három hét helyett ugyanis 35 nap is megfelel az oltóanyagból a második dózis beadási idejének. Hangsúlyozta, hogy már az első adag is véd, és még ha hónapokkal később is jön a második dózis, akkor annak is jónak kell lenni.



Karikó Katalin írta még azt is, hogy ugyanez igaz a tárolási hőmérsékletre is. Míg a vakcinákat korábban mínusz 70 fokon tárolták, nem is tesztelték mínusz 20 fokra, ezért nem is javasolták azt, hogy lehet alacsonyabb fokon tárolni, mert mint azt hozzátette, bizonyíték kellett volna erre. Múlt héten az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) azt közölte, hogy a vakcina normál hűtési körülmények között is tárolható.