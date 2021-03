Gazdaság

SZTNH-elnök: egyre többen ismerik fel a szellemi tulajdon jelentőségét

A koronavírus miatti gazdasági visszaesés után pedig komoly lehetőséget jelenthet a vállalkozásoknak, ha cégüket különböző oltalmakkal erősítik meg. 2021.03.02 05:23 MTI

Egyre több vállalkozás, kutatóintézet, egyetem figyel szellemi tulajdonára, mert felismerték, hogy jelentős gazdasági és versenyelőnyt jelent egy jól megtervezett szellemitulajdon-portfólió, stratégia - hangsúlyozta Pomázi Gyula a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke hétfőn a hivatal 125 éves jubileumi ünnepségén.



Hozzátette, a hivatal törekszik arra, hogy tudatosítsa a szellemitulajdon-védelem fontosságát az ötletét megvalósítani és hasznosítani kívánó vállalkozásokban, emberekben, hiszen az elmúlt években a vállalkozások kevésbé voltak tudatosak e tekintetben.



Pomázi Gyula rámutatott, hogy míg a nagyvállalatoknak, a fejlett országok kis- és középvállalkozóinak alapvetés levédetni szellemi tulajdonukat, addig Magyarországon a vállalkozások akár milliókat is veszíthetnek azzal, hogy nem használják ki ezt a lehetőséget.



A koronavírus miatti gazdasági visszaesés után pedig komoly lehetőséget jelenthet a vállalkozásoknak, ha cégüket különböző oltalmakkal erősítik meg - jegyezte meg az elnök.



Pomázi Gyula kifejtette, oltalom meglétével a versenyképességet lehet növelni, az 1895-ben elfogadott szabadalmi törvény egyik legfontosabb célja volt, hogy megóvja a gazdasági eredményeket, védje a feltalálókat, vállalkozásokat.



Mark Getty üzletember néhány évvel ezelőtti kijelentésére utalva - mely szerint a 21. század olaja az IP, vagyis a szellemi tulajdon - Pomázi Gyula elmondta, a 20. században sokan a természeti kincsek kiaknázásából gazdagodtak meg, manapság az ötletek kiaknázása az egyik legkelendőbb, és a legtöbb pénzt hozó árucikk.



Az elnök kitért arra, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemcsak jelentős múlttal bír, de működése most is előremutató, mert csak így képes segíteni a magyar gazdaság fejlődését. Fontosnak nevezte az elnök, hogy a folyamatok modernizációjával a hivatal felkészüljön a digitalizáció térnyerésére, és kiemelt feladatnak tekintik az e-ügyintézés fejlesztését.



Az elnök szólt arról is, hogy a közösségi médiafelületek szerzői jogra vonatkozó szabályozása is a hivatalhoz tartozik.