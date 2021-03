Koronavírus-járvány

Szijjártó: nem vitatható el a magyar szakemberektől a döntés joga az oltóanyagok használatáról

Nem engedjük meg sem Brüsszelnek, sem a magyar baloldalnak, hogy elvitassák a magyar szakemberektől azt a képességet és azt a jogosultságot, hogy eldönthessék, a vészhelyzetben Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a szlovéniai Brdo pri Kranjuban.



A bécsi ötök (Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Csehország és Szlovákia) külügyminisztereinek tanácskozását követő közös sajtótájékoztatón kiemelte: a vakcina jelenti az igazi megoldást a koronavírus-járványra. Ezért oltóanyag, sok oltóanyag és biztonságos oltóanyag kell - húzta alá.



Felmerült a kérdés, ki dönthet arról, hogy egy oltóanyag biztonságos vagy sem - mondta, hozzátéve, hogy erre világos európai szabályok vannak. Erről az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy - a vészhelyzetre való tekintettel - a nemzeti hatóságok is hozhatnak döntéseket. Ez utóbbit elvitatni európaiatlan, az európai szabályokkal szembemenő álláspont - fogalmazott Szijjártó Péter.



"Nem engedhetjük meg Brüsszelnek azt, hogy politikai ideológiai vitát csináljon a vakcinakérdésből, hogy politikai nyomásgyakorlásra használja fel a vakcinabeszerzéseket, mert ezzel az emberek életével játszana" - mutatott rá.



Úgy vélte: akik lebeszélik a magyar embereket az oltásról, azok az életüket sodorják veszélybe, és ez megengedhetetlen.



A magyar szakemberek világos döntéseket hoztak - mondta, hozzátéve: Magyarországon most a legtöbb típusú oltóanyag elérhető.



"Keleti vakcinák nélkül nagy bajban lennénk, mert ha nem vásároltuk volna meg őket, május végéig 3,5 millió emberrel kevesebbet tudnának beoltani" - húzta alá.



Jelezte, hogy úton van 280 ezer orosz vakcinadózis, ami azt jelenti, hogy ez a második legnagyobb vakcinaszállítmány, amely Magyarországra érkezik, amióta az oltóanyagok beszerzése zajlik.



Mindamellett nyugtázta, hogy a közép-európai országok egymásra vannak utalva. "Így van ez normál körülmények közepette is, de most, hogy ilyen nagy a baj, még inkább" - tette hozzá.



Főleg, hogy komoly korlátozó intézkedések lépnek életbe ismét, amelyek gondot okoznak az embereknek, és nehézséget a gazdaságnak - emelte ki.



Úgy vélte: azért, hogy ezeket a nehézségeket a minimálisra szorítsák, koordinálni kell a lépéseket, főleg annak érdekében, hogy a gazdaság működéséhez szükséges teherszállítás és az ingázók közlekedése továbbra is a lehető legkevesebb akadállyal szembesüljön.



Fontos azért is - mondta -, mert Magyarországnak 30 milliárd eurót meghaladó kereskedelmi forgalma van az említett négy országgal.



Ez volt a bécsi ötök külügyminisztereinek ötödik találkozója: tavaly júniusban Bécsben, júliusban Budapesten, szeptemberben Brdo pri Kranjuban, novemberben pedig videokonferencia keretében tárgyaltak.