Koronavírus-járvány

Orbán: a védőoltás jelenti az egyetlen lehetséges védelmet

A védőoltás jelenti az egyetlen lehetséges védelmet a koronavírus-járvány ellen - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videóban vasárnap, azt követően, hogy maga is megkapta a kínai Sinopharm-vakcinát.



A kormányfő úgy fogalmazott: "a koronavírus-járvány harmadik hulláma támad, ami erősebb lesz, mint az előző kettő". Ezért arra kérte a magyarokat, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat.



Orbán Viktor úgy fogalmazott: "érdemes hallgatni az okosabbra", a vakcinát ugyanis azután kapta meg, hogy Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy döntött, hogy az operatív törzs vezetői is oltassák be magukat.



A videóban bemutatták, ahogy testhőmérséklet-mérést, kézfertőtlenítést, valamint orvosi vizsgálatot követően a miniszterelnököt is beoltják a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ oltópontján. "Sárkány ellen sárkányfű" - jegyezte meg a kormányfő a vakcina beadása előtt.



A videóban az oltóorvos is azt mondta: a legjobb oltóanyag az, amit már megkapott a páciens.



Orbán Viktor az oltást követően a Karmelita kolostorban nyilatkozva azt mondta, "kutya baja", ezért arra biztatott, hogy senki se féljen a védőoltástól.



Hozzátette: a Vajdaságban magyarok tízezrei és már Magyarországon is több ezren kapták meg a kínai vakcinát. Bízzanak a magyar szakemberekben! - kérte Orbán Viktor.