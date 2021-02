Koronavírus-járvány

Magyarországon is megjelent a dél-afrikai koronavírus mutáció - videó

Változtatnak az oltási stratégián, most már az lesz a cél, hogy minél többen kapják meg az első adagot. 2021.02.26 20:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarországon is megjelent a dél-afrikai koronavírus mutáció. Ezt Müller Cecília jelentette be. Az országos tisztifőorvos szerint ez a variáns nehezebben kezelhető, ellenállóbb, azok is elkaphatják, akik már voltak koronavírusosak. A különböző mutációkat már több mint 500 embernél mutatták ki. Ezért változtatnak az oltási stratégián, most már az lesz a cél, hogy minél többen kapják meg az első adagot.