Tényleges életfogytiglani büntetést indítványoz az ügyészség az Iszlám Állam katonája ellen

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2019 őszén emelt vádat Hassan F. ellen társtettesként elkövetett emberiesség elleni bűntett és társtettesként, emberölés bűntettével megvalósított terrorcselekmény miatt, amelyeket bűnszervezetben követett el.

Tényleges életfogytiglani büntetést indítványoz az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésében az ügyészség Hassan F. szír férfi, az Iszlám Állam egykori katonája ellen - közölte a fellebbviteli főügyész csütörtökön az MTI-vel.



Medveczky Gábor közleménye szerint a férfi 2015 előtt csatlakozott a Szíria területi szuverenitását felszámolni kívánó, és önálló állam létrehozására törekvő fegyveres terrorszervezethez, ahol egy fegyveres csoport vezetője lett. 2015 májusában egy szíriai városban a békés polgári lakosság megfélemlítéséért a helyi törzsi vezetőt a piactéren, az erőszakkal összeterelt tömeg előtt bűntársával lefejezte, az eseményről videofelvétel is készült.



A férfi emellett a környező területek megszállásakor legalább öt, fegyvertelen civil kivégzésében is közreműködött, és megpróbált fegyveres csoportjába fiatalokat toborozni - tette hozzá.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2019 őszén emelt vádat Hassan F. ellen társtettesként elkövetett emberiesség elleni bűntett és társtettesként, emberölés bűntettével megvalósított terrorcselekmény miatt, amelyeket bűnszervezetben követett el.



A Fővárosi Törvényszék 2020. december 3-án elsőfokú ítéletében a fogvatartásban lévő elkövetőt bűnösnek mondta ki bűnszervezetben, társtettesként elkövetett emberiesség elleni bűntettben és őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre, valamint Magyarországról végleges hatállyal történő kiutasításra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra legkorábban 30 év elteltével bocsátható - emlékeztetett.



Tudatta, hogy az ítélet ellen az ügyész az elkövető terhére, további bűnösségének, a vád tárgyává tett terrorcselekményben történő megállapításáért és a feltételes szabadságra bocsátás törvénysértő alkalmazása miatt tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabásáért jelentett be fellebbezést, míg a terhelt és védője felmentés céljából éltek fellebbezési jogukkal.



A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához előterjesztett indítványával az ügyészi fellebbezést fenntartva kezdeményezte, hogy a másodfokú eljárásban, tárgyalás keretében eddig számba nem vett, de feltárt bizonyítékok értékelésével a fellebbviteli bíróság a történeti tényállást pontosítsa - olvasható a közleményben.