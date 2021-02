Oktatás

Palkovics: új finanszírozási struktúra lesz a felsőoktatásban szeptembertől

Szeptembertől új, három pillérre épülő finanszírozási struktúrát vezet be a kormány a magyar felsőoktatásban, amely figyelembe veszi a felsőoktatási tevékenység különbségeit - mondta az innovációs és technológiai miniszter egy CT-átadáson Üllőn.



Palkovics László az Állatorvostudományi Egyetem Lógyógyászati Tanszék és Klinika rendezvényén arról beszélt, hogy a bevezetendő új felsőoktatási finanszírozási rendszerben nemcsak az oktatás költségét térítik meg hallgatóarányosan, hanem az intézmények kutatási tevékenysége és az infrastruktúra fenntartása is külön finanszírozási formát kap.



Ezt a három dolgot fogják hosszú távú szerződés keretében finanszírozni, így az alapítványi működési forma és az új finanszírozási rendszer is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar felsőoktatási intézmények versenyképesebbek legyenek - közölte.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vezetője azt mondta, a kivételes teljesítmények kivételes eszközöket igényelnek, ezért a tárca a tématerületi kiválósági programban 450 millió forintos támogatást nyújtott az Állatorvostudományi Egyetemnek.



Ebből 280 millió forintba került az új, csúcskategóriás, nagy felbontóképességű CT, amelyben a lovakat álló helyzetben, altatás nélkül is lehet vizsgálni - ismertette. Közölte azt is, hogy a fennmaradó összeget az intézmény állatgyógyászati kutatásaira fordítják.