Ellátás

Kásler: kétmilliárd forintból szimulációs eszközöket kaptak kórházak

Kétmilliárd forint értékben kaptak szimulációs eszközöket fővárosi és Pest megyei kórházak az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere keddi online sajtótájékoztatóján.



Kásler Miklós közölte: a betegellátáshoz szükséges beavatkozásokat modellező, az egészségügyi dolgozók tudásának fejlesztését szolgáló, modern technikai eszközökkel felszerelt oktatótermek, úgynevezett skill-laborok fejlesztése 11 közép-magyarországi intézményben valósul meg.



Az oktatólaborokba most beszerzett demonstrációs eszközök között vannak lélegeztetőgépek, EKG-, ultrahang- és defibrillátor-készülékek, vénakanülálást gyakorló modelleszközök, élethű ápolási babák, injekciós, intubációs, katéterezést, valamint mellkascsövezés gyakorlását szolgáló eszközök, más kórtermi berendezések és bútorzatok is.



A miniszter felidézte: 2017-ben indult el a főváros és Pest megye legjelentősebb egészségügyi fejlesztéseként az Egészséges Budapest Program (EBP). Ennek keretében az intézményrendszer megújítására és az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására hazai forrásból 2026-ig 700 milliárd forint jut.



A program három fő területre - orvostechnikai, informatikai és infrastrukturális fejlesztésekre - összpontosít, és a koronavírus-járvány elleni védekezés alatt sem álltak le ezek a beruházások - hangoztatta.



Hozzátette: az EBP eszközbeszerzéseinél a modern technológiai innovációk mellett kiemelt hangsúlyt kap az egészségügyi dolgozók gyakorlati továbbképzésének lehetősége is.



A skill-laborokat az adott egészségügyi intézmény területén alakították ki az elmúlt években. Az oktatótermekben zajló képzésen a rezidensek, orvostanhallgatók, szakdolgozók a már megszerezett elméleti tudás mellett élethű helyzeteket szimulálva a gyakorlati készségeket sajátítják el. Különösen nagy az igény az életmentő beavatkozások gyakorlására, hiszen ezekre kockázatmentesen egyéb körülmények között nincs lehetőség - tette hozzá a miniszter.