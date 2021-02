Koronavírus-járvány

Operatív törzs: kedden 397 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt

A rendőrök 397 emberrel szemben intézkedtek a kijárási és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt kedden - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, ezzel 42 064-re emelkedett a rendőri intézkedések száma a kijárási tilalom, illetve a kijárási korlátozás ellenőrzése óta.



Szólt arról, hogy a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt az elmúlt 24 órában 119 emberrel szemben intézkedtek. A fellépésre 92 ember esetében azért volt szükség, mert nem tettek eleget a 10 ezer lakosúnál nagyobb településeken a közterületi maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak. Közülük 13 embert figyelmeztettek, 46 embert helyszíni bírsággal büntettek, 33 ember ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek.



További 7 emberrel szemben azért intézkedtek, mert a tömegközlekedésben, 20-szal szemben pedig azért, mert üzletben, bevásárlóközpontban nem viselték a védőeszközt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 834 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214-szer az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 620 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Kedden egyetlen vendéglátóhely ideiglenes bezáratására sem volt szükség; a vendéglátóhelyekre január 30-a óta vonatkozó szigorúbb szabályokat nem sértették meg az elmúlt napon.



Az alezredes külön felhívta a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló, jelenleg is hatályban lévő kormányrendelet rögzíti a rendezvények megtartásának tilalmát. A szabályozás célja a koronavírus terjedésének gátlása, közösségi terjedésének megakadályozása és a védekezés sikeres folytatása - mondta.



Hozzátette, rendezvényt, gyűlést tartani és szervezni, illetve annak helyszínén tartózkodni tilos. A jogszabályi tiltás mellett arra is rámutatott, a csoportosulással, gyülekezéssel a résztvevők veszélynek tehetik ki a saját egészségüket és másokét is, ezért mindenkit arra kért, hogy tartsa be a védelmi szabályokat.



Kedden is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályok megsértése miatt 49 alkalommal léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 12 349-szer intézkedtek.



A hatósági házi karanténban lévőket kedden 10 255 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök. Aznap 5098 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 27 737-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 2710-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - közölte az alezredes.

Ismertette azt is: a határátkelőknél jó ütemben halad a forgalom, de a teherforgalomban Ártándnál 2 órás, Csengersimánál 3 órás várakozásra kell számítani.