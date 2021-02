Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: felszálló szakaszban van a harmadik hullám Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában kifejlesztettek egy módszert, így már nemcsak a koronavírus örökítőanyagát, hanem a brit mutánst is ki tudják mutatni a szennyvizekben.

Felszálló szakaszban van a harmadik hullám Magyarországon, ezt igazolják a járványügyi adatok is - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 2855-tel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma és 102 ember - jellemzően idős, krónikus beteg - halt meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elhunytak között szinte minden nap vannak olyan fiatal krónikus betegek is, akiket egy esetleges védőoltás megmenthetett volna.



A tisztifőorvos kitért arra is, hogy a fertőzöttek nagy többségénél nem volt utazással összefüggésben a brit mutáns megjelenése. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon jelen van a brit mutáns, "közösségi terjedésnek vagyunk tanúi" - fogalmazott.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában kifejlesztettek egy módszert, így már nemcsak a koronavírus örökítőanyagát, hanem a brit mutánst is ki tudják mutatni a szennyvizekben. Az eredmények alapján Budapest, Debrecen, Tatabánya, Székesfehérvár és Győr szennyvízmintáiban is kimutatták a brit mutánst - közölte Müller Cecília.



