Illegális bevándorlás

Bakondi: 13 900 határsértőt fogtak el idén a szerb, a román és a horvát határszakaszon

Idén eddig 13 900 határsértőt fogtak el Magyarország szerb, román és horvát határszakaszán és 161 ember ellen indult büntetőeljárás embercsempészet miatt - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György hozzátette: kiugróan magas, 100-250 a naponta feltartóztatott migránsok száma. Hangsúlyozta: a téli időjárás és a vírushelyzet miatt bevezetett szabályok ellenére jelentős aktivitás tapasztalható Magyarország határainál.



Mint mondta, a migráció szempontjából a balkáni útvonalon a görög-török határ a fő kérdés, mivel jelenleg több mint 3 millió 600 ezer illegális migráns tartózkodik Törökországban. Intenzív a mozgás elsősorban Pakisztán és Irán irányából Iránon keresztül Törökország felé. Arra lehet számítani, hogy a Balkánon a legtöbben két irányba, a horvát-boszniai útvonalon, vagy Szerbián keresztül Magyarországra tesznek kísérletet a belépésre - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy a spanyol útvonalon, a Kanári-szigeteknél tarthatatlan állapot alakult ki, 2020-ban 900 százalékkal emelkedett az érkezők száma 2019-hez képest.



Mint mondta, a migráció szempontjából az is nagy kérdés, hogy az újonnan megalakult olasz kormány a Matteo Salvini vezette Liga jelenléte miatt vajon milyen szigorításokat tud bevezetni az illegális migráció tekintetében.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szólt arról is, több szerbiai településen arra panaszkodik a lakosság, hogy a migránsok házakba törnek be, bútorokat gyújtanak fel, és ugyan a rendőrség ezekből a határ menti településekből dél-szerbiai menekülttáborokba szállítja a migránsokat, ők mégis nagyon hamar visszatérnek a határhoz. Ez a séma csak akkor változhat, ha az Európai Unió változtat 2015 óta szorgalmazott migrációs politikáján - fűzte hozzá Bakondi György.