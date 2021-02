Egy nyugodt perce sincs

'Bántó ez a nagy gyűlölet' - megviselik a balesete óta érkező támadások Vitray Tamást

'Bántó ez a nagy gyűlölet' - megviselik a balesete óta érkező támadások Vitray Tamást

Noho ilyenkor az embernek leginkább magára, a lábadozásra kellene koncentrálnia, a múlt héten autóbalesetet okozó Vitray Tamásnak (88) szinte egy nyugodt perce sincs. 2021.02.24 ma.hu

Mint már ismeretes: nemrég autóbalesetet okozott Vitray Tamás a budapesti Andrássy úton. A legendás tévést a baleset után megfigyelésre kórházba szállították, de néhány órával később haza is engedték.



Vitray most a Blikknek azt mondta naptól napra jobban érzi magát, de azt is elárulta: bántó számára a balesete kapcsán támadt "gyűlölet", sokan azonnal elvennék a jogosítványát.



"Alapvetően nem értem, hogy kinek mi köze van ahhoz, hogy vezetek-e vagy sem. Nem értem, miért akarják elvenni a jogosítványomat. Most van egy rendőrségi ügy, ami szabálysértés miatt indult és ennyi. Bántó ez a nagy gyűlölet, amikor nem a vezetésemmel volt probléma" - mondta a lapnak Vitray hangsúlyozva: közel hatvan éve autózik, és eddig semmi gond. "Egy ilyen baleset bárkivel megtörténhet" - tette hozzá.