Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a járvány harmadik hullámának felszálló szakaszában járunk

A második hullám lefele menő szakasza a közelmúltban megtorpant, és erről a magasabb szintről indul a harmadik hullám. 2021.02.21 18:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló szakaszában járunk - nyilatkozta az országos tisztifőorvos a közmédiának vasárnap.



Müller Cecília elmondta: a második hullám lefele menő szakasza a közelmúltban megtorpant, és erről a magasabb szintről indul a harmadik hullám. A napi ezres esetszám egyik napról a másikra duplájára nőtt, most pedig már majdnem háromezer új fertőzöttet - szombaton 2912 új pozitív esetet - regisztrálnak - emelte ki. Emiatt tart a megbetegedések számának exponenciális növekedésétől, ami nagyobb terhet róhat az egészségügyi intézményekre - fűzte hozzá.



Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: ezért állították be újra a szűrőbuszokat, hogy minél gyorsabban végezhessék el a háziorvosok által kezdeményezett szűrővizsgálatokat egy-egy gyanús megbetegedés esetében.



Müller Cecília arról is beszélt, hogy a szakemberek szerint a felfutást az új, nagyobb fertőzőképességű vírusvariánsok megjelenése okozza. A brit mutánsból, aminek a megbetegítő képessége 70 százalékkal magasabb a korábbinál, Magyarországon 322 esetet detektáltak - mondta. Kiemelte: a brit mutánsnál a szakemberek szerint az oltóanyagok hatásosak, a brazil és a dél-afrikai változatoknál azonban erről nincs még elég tapasztalat.



Müller Cecília tájékoztatása szerint a jövő héten sok ember oltására nyílik lehetőség, és azt kérte az emberektől, hogy ha a háziorvosuk keresi őket emiatt, menjenek el beoltani magukat. Közölte: Magyarországon már ötféle védőoltással élhet a lakosság, amelyek közül mindegyik 70 százalék feletti hatékonyságú. A nyugati vakcinák mellett mindkét keletit, az orosz és a kínait is sok millió ember megkapta - tette hozzá.



Az újonnan engedélyezett kínai Sinopharm-vakcinából a háziorvosok átlagosan 55 védőoltást kapnak, a mennyiség a praxis összetételétől függ. Ez a védőoltás elölt, inaktivált vírust tartalmaz teljes egészében az örökítőanyaggal, a fehérjével és a burokkal, amivel erőteljes immunválaszt vált ki - ismertette.



Az országos tisztifőorvos megjegyezte: a magyar vakcinafejlesztés is ezt a technológiát választotta, hiszen azon túl, hogy így az immunválasz erőteljesebb és akár hosszabban tartó lehet, ha változik a vírus, ez a technológia később nagyobb mozgásteret enged. Akár néhány hónap alatt adaptálják az oltóanyagot egy új variánsra - tette hozzá.



Müller Cecília elmondta: a Sinopharm-vakcina Kínából négy gyártási tételben érkezett és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) veszélyhelyzeti engedélyezését követően a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) gyártási tételenként kell felszabadítást végeznie.



Ez azt jelenti, hogy a gyártó által küldött dokumentációt minden esetben össze kell vetni egy tőle független vizsgálat eredményével. Utóbbihoz volt szükség a kínai vakcina esetében hiánypótlásra és csak ezután engedélyezték a hatóságok az emberi felhasználást - mondta Müller Cecília.