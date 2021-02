Koronavírus-járvány

MSZP: biztosítson a kormány mindenkinek havi öt ingyenes gyorstesztet!

Az MSZP azt javasolja, hogy a kormány - Ausztriához hasonlóan - mindenki számára biztosítson ingyenesen havonta öt darab, otthon elvégezhető koronavírus-gyorstesztet - mondta Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő vasárnapi online sajtótájékoztatóján.



Az ellenzéki politikus felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy vakcina nélkül nem lehet megállítani a vírust, mert újabb és újabb hullámokban visszatér. Azonban azt már nem fejtette ki a miniszterelnök, hogy mit tesz a kormány addig, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben a vakcina - tette hozzá.



Hangsúlyozta: nem lehet ölbe tett kézzel várni addig, amíg lesz elegendő oltóanyag, hanem minden rendelkezésre álló eszközzel védekezni kell a vírus terjedése ellen. A Fidesz viszont úgy tűnik, hogy lemondott a védekezés egyik legfontosabb eszközéről, a tesztelésről - vélekedett. Ezért Bangóné Borbély Ildikó szerint lehetővé kell tenni, hogy az emberek önmagukat ellenőrizzék.



Hozzátette: a miniszterelnök vegyen példát az általa mintalaborként emlegetett Ausztriáról, ahol ingyenes gyorsteszteket biztosítanak az embereknek, és Németországban is tervezik ezt, sőt a németeknek még nemzeti tesztstratégiájuk is van - mondta.



Megjegyezte: Magyarországon ezzel szemben "a Fidesz bármiféle stratégia nélkül, átgondolatlanul, ötletszerűen szervezett bizonyos csoportokban teszteléseket, a kontaktkutatásról pedig teljesen le is tett".



Bangóné Borbély Ildikó arról is beszélt: az MSZP továbbra is követeli a kormánytól a részletes oltási terv nyilvánosságra hozását, valamint a pontos, hiteles és teljes körű tájékoztatást.