Ügyvédet és volt pénzügyőrt is elítélt a Fővárosi Törvényszék

A fővárosi nyomozó ügyészek az ügyben többrendbeli hivatali visszaélés, hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. 2021.02.20

Többrendbeli hivatali visszaélés, hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás és más bűncselekmények miatt indult ügyben ítélt el a Fővárosi Törvényszék egy volt pénzügyőrt, egy budapesti ügyvédet és társaikat. Az ügyészség súlyosításért fellebbez.



Ibolya Tibor fővárosi főügyész az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állományába tartozó pénzügyőr egy korábban szintén az adóhatóságnál, az elkövetéskor azonban már Budapesten ügyvédként dolgozó férfi kérésére 2013-2014-ben több, a NAV-nál indult bűnügyben kért le jogosulatlanul és törvényes ok nélkül adatokat a hatósági információs rendszerből. Az adatok gyanúsítottakkal vagy tanúkkal voltak kapcsolatosak, és elsősorban tervezett nyomozási cselekményekre vonatkoztak. A pénzügyőr az adatokat kiadta volt kollegájának, az ügyvédnek. Az ügyben vádlott még két férfi, egyikük egy olyan ügyben kért adatot, amelyben ő is érintett volt, és ezért fizetett is, másikuk az a férfi, aki ezt az igényt közvetítette az ügyvédnek.



A fővárosi nyomozó ügyészek az ügyben többrendbeli hivatali visszaélés, hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. A Fővárosi Törvényszék a volt pénzügyőrt, az ügyvédet és egyik társukat egyaránt 1 év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, emellett 100 ezertől 300 ezer forintig terjedő pénzbüntetést is kiszabott rájuk. A közvetítő férfival szemben emellett félmillió forint vagyonelkobzást is elrendelt. A negyedik vádlottat, aki a saját ügyében igényelt adatot, a bíróság megrovásban részesítette.



Az ítélet nem jogerős.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség három vádlott esetében lényegesen súlyosabb büntetés kiszabásáért fellebbez, a volt pénzügyőrre és az ügyvédre végrehajtandó szabadságvesztést kér - áll a közleményben.