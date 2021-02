Családpolitika

Novák: a diplomás gyed után sem kell majd személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alattiaknak

A diplomás gyed után sem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak 2022-től - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a Facebook-oldalán.



Novák Katalin elmondta: a 25 év alatti, gyermeket vállaló fiatal felnőttek számára is új lehetőséget kínál a kormány. Felidézte, hogy 2022. január 1-jétől bevezetik a személyi jövedelemadó-mentességet a 25 év alatti fiatalok számára, "amivel párhuzamosan ott a diplomás gyed lehetősége is".



Kifejtette: a diplomás gyedet azok igényelhetik, akik a felsőoktatásban tanulnak vagy a felsőoktatási tanulmányaik végeztétől számított egy éven belül vállalnak gyermeket.



Nekik - a 25 év alattiak szja-mentességének köszönhetően - nem kell személyi jövedelemadót fizetni a diplomás gyed után sem, csupán a nyugdíjjárulékot, ami 10 százalékot jelent.



Ez jó hír azoknak, akik 25 év alatti fiatal felnőttként gyermekvállalásban, családalapításban gondolkodnak amellett, hogy most végzik tanulmányaikat vagy éppen frissen diplomáztak - összegzett Novák Katalin.